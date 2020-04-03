РЖД с 7 апреля отменяет ряд поездов, в том числе «Сапсаны»

Компания «Российские железные дороги» (РЖД) с 7 апреля отменяет ряд поездов дальнего следования, включая «Сапсаны». Как пишет ТАСС, в компании отметили, что временно сократят периодичность курсирования 37 поездов формирования Федеральной пассажирской компании, 53 поезда отменят.

В РЖД подчеркнули, что изменения коснутся графика движения поездов «Сапсан». Ежедневно из Москвы в Санкт-Петербург и обратно будет отправляться на три пары составов меньше.

Эти меры вводятся из-за непростой эпидемиологической ситуации, которая вызывает падение спроса на поездки. При этом в компании пояснили, что маршрутная сеть будет восстановлена при улучшении ситуации и повышении спроса на билеты, подчеркивает RT.

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1 апреля НСН писала, что РЖД может ввести режим неполного рабочего дня для сотрудников в связи с ухудшением макроэкономической ситуации. Соответствующее предложение озвучил глава компании Олег Белозеров. В его письме отмечается, что компания ожидает серьезного падения производственных показателей и, чтобы избежать сокращений, планирует уменьшить рабочее время сотрудников, в частности, высокопоставленных.

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