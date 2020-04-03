РЖД с 7 апреля отменяет ряд поездов, в том числе «Сапсаны»

Компания «Российские железные дороги» (РЖД) с 7 апреля отменяет ряд поездов дальнего следования, включая «Сапсаны». Как пишет ТАСС, в компании отметили, что временно сократят периодичность курсирования 37 поездов формирования Федеральной пассажирской компании, 53 поезда отменят.

В РЖД подчеркнули, что изменения коснутся графика движения поездов «Сапсан». Ежедневно из Москвы в Санкт-Петербург и обратно будет отправляться на три пары составов меньше.

Эти меры вводятся из-за непростой эпидемиологической ситуации, которая вызывает падение спроса на поездки. При этом в компании пояснили, что маршрутная сеть будет восстановлена при улучшении ситуации и повышении спроса на билеты, подчеркивает RT.