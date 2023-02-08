РЖД будет обслуживать военных в приоритетном порядке
Военнослужащие могут оформить проездные документы на поезда дальнего следования в кассах без очереди, сообщили в пресс-службе РЖД.
Правила приоритетного обслуживания разрабатывались совместно с Минобороны. Оформление билетов будет осуществляться по воинским перевозочным документам.
При обращении к электронным терминалам, размещенным в кассовых залах крупнейших железнодорожных вокзалов России, военнослужащие могут выбрать в перечне услуг кнопку «Оформление по воинским перевозочным документам». После получения талона, они будут вызваны в кассу в приоритетном порядке.
Таким образом, благодаря работе интеллектуальной цифровой системы оформление безденежных билетов для военнослужащих теперь будет занимать не более 5-10 минут.
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