РЖД пообещали новые пассажирские вагоны к концу 2024 года
12 января 202416:56
РЖД в конце 2024 года запустят новый пассажирский вагон. Об этом гендиректор компании Олег Белозёров рассказал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Такой вагон шире предыдущей версии на 30 сантиметров, благодаря чему коридор станет просторнее на пять сантиметров. Полки будут длиннее: ранее они были 1,83 метра, а теперь будут 2 метра.
На вопрос президента, когда такой вагон появится, Белозеров ответил, что в декабре.
Глава РЖД на встрече с Путиным также сообщил, что аналог электропоезда «Ласточка» «абсолютно, стопроцентно» российский.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru