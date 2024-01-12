РЖД пообещали новые пассажирские вагоны к концу 2024 года

РЖД в конце 2024 года запустят новый пассажирский вагон. Об этом гендиректор компании Олег Белозёров рассказал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Такой вагон шире предыдущей версии на 30 сантиметров, благодаря чему коридор станет просторнее на пять сантиметров. Полки будут длиннее: ранее они были 1,83 метра, а теперь будут 2 метра.

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На вопрос президента, когда такой вагон появится, Белозеров ответил, что в декабре.

Глава РЖД на встрече с Путиным также сообщил, что аналог электропоезда «Ласточка» «абсолютно, стопроцентно» российский.

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ФОТО: РИА Новости
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