РЖД пообещали новые пассажирские вагоны к концу 2024 года

РЖД в конце 2024 года запустят новый пассажирский вагон. Об этом гендиректор компании Олег Белозёров рассказал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Такой вагон шире предыдущей версии на 30 сантиметров, благодаря чему коридор станет просторнее на пять сантиметров. Полки будут длиннее: ранее они были 1,83 метра, а теперь будут 2 метра.