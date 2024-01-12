Импортозамещенный аналог электропоезда «Ласточка» получит 21 регион РФ
Глава РЖД Олег Белозёров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что аналог электропоезда «Ласточка» «абсолютно, стопроцентно» российский, сообщает РИА Новости.
По его словам, электропоезд ЭС104, который назвали «Финист», будет перевозить пассажиров в 21 российском регионе.
«21 субъект получит новые подвижные составы нашего производства», - сказал Белозёров.
Ранее новый электропоезд «Финист» был отправлен на внеочередное техническое обслуживание во время выполнения рейса из Качканара в Екатеринбург, так как из-за морозов ему потребовалась дополнительная настройка и отладка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru