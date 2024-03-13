РЖД планируют построить ВСМ в течение 10-15 лет
РЖД ожидают строительства запланированных высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) в России в течение 10-15 лет. Об этом заявил гендиректор компании Олег Белозеров во время выступления в рамках правительственного часа в Госдуме.
По его словам, планируется реализация сразу нескольких проектов ВСМ. Речь идет о создании таких магистралей из Москвы в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Адлер, Минск, Рязань. Реализовать «практически все эти проекты» он пообещал в ближайшие 10-15 лет.
Поезда высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург будут ходить каждые 10-15 минут, заявил в феврале министр транспорта Виталий Савельев. По словам главы ведомства, первую партию поездов для ВСМ из 28 штук поставят к 2028 году. На закупки выделят 148 миллиардов рублей, уточнил Савельев.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лолита назвала «проведением Господа» вынужденную паузу в карьере
- СМИ: Суд отказался взыскать с актёра Хориняка 8 миллионов рублей
- Минобороны: В Белгородской и Курской областях сорвали попытку прорыва ВСУ
- Картину «Близкий друг» Рене Магритта продали с аукциона за £33,6 миллиона
- Путин: Необходимо привлекать мигрантов для устранения дефицита кадров
- Лолита призналась, что ее тошнит от песни «На Титанике»
- Адвокат пояснил, что Тарасовой может грозить штраф за слова о допинге Валиевой
- Экономист заявила, что россияне переплачивают по ипотеке четыре стоимости квартиры
- Силуанов: Приватизация принесет в бюджет 100 млрд рублей в 2024 году
- Маск заявил, что к 2029 ИИ станет умнее всех жителей Земли
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru