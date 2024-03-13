РЖД планируют построить ВСМ в течение 10-15 лет

По его словам, планируется реализация сразу нескольких проектов ВСМ. Речь идет о создании таких магистралей из Москвы в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Адлер, Минск, Рязань. Реализовать «практически все эти проекты» он пообещал в ближайшие 10-15 лет.

Поезда высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург будут ходить каждые 10-15 минут, заявил в феврале министр транспорта Виталий Савельев. По словам главы ведомства, первую партию поездов для ВСМ из 28 штук поставят к 2028 году. На закупки выделят 148 миллиардов рублей, уточнил Савельев.



