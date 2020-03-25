Новости за ночь: Авиакомпании снизили цены на полеты по России

«Аэрофлот» снизил цены на российские направления с вылетом до конца весны. Теперь билеты у перевозчика стоят дешевле или примерно на одном уровне с ценами S7 и «Уральских авиалиний», которые тоже снизили цены, особенно на апрель. Цены снижаются, чтобы хоть как-то привлечь пассажиров и поддержать приток денег, сообщили изданию «Ведомости» сотрудники авиакомпаний.

Например, билет в Санкт-Петербург в один конец стоит 2300 руб. (осенью — 4600 руб.), в Омск — 3900 руб. (вместо 11 600 руб.), в Краснодар — 2800 руб. (вместо 5500 руб.). Изменения не коснулись дальневосточных рейсов, поскольку тарифы в города ДФО субсидируются из федерального бюджета, пишет Ura.ru.