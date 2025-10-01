Минтранс анонсировал внедрении биометрии при авиаперевозках
В России при авиаперевозках будет внедряться биометрия. Об этом со ссылкой на Минтранс РФ сообщает RT.
В ведомстве указали, что соответствующее соглашение было подписано министром транспорта Андреем Никитиным, главоф Минцифры Максутом Шадаевым, гендиректором Центра биометрических технологий Владиславом Поволоцким и гендиректором «Аэрофлота» Сергеем Александровским.
Отмечается, что данная технология позволит улучшить качество и скорость обслуживания пассажиров, а в перспективе стать альтернативой предъявлению паспорта при перелётах.
Ранее Поволоцкий заявил, что россияне смогут подтверждать льготы на проезд с помощью биометрии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минтранс анонсировал внедрении биометрии при авиаперевозках
- Два человека пострадали в Белгородской области при атаке украинского дрона
- В России шестерых подростков задержали по делам о терроризме
- Россиян призвали отложить поездки на Мадагаскар
- «Скукотища и самоповторы»: The Rolling Stones поможет лишь коллаборация с Леди Гагой
- Экс-депутата Мосгордумы от «Яблока» Круглова задержали по делу о фейках о ВС РФ
- Депутат Аксаков пообещал снижение ключевой ставки до 12% к марту
- Новак назвал контролируемой ситуацию с бензином в регионах РФ
- «Дракула», Безруков и хайпанувший Крид: кто сделал кассу кинотеатрам в сентябре
- Подозреваемый в подрывах «Северных потоков» заявил о своей невиновности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru