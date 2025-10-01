Минтранс анонсировал внедрении биометрии при авиаперевозках

В России при авиаперевозках будет внедряться биометрия. Об этом со ссылкой на Минтранс РФ сообщает RT.

Туристы смогут заселяться в российские отели по биометрии

В ведомстве указали, что соответствующее соглашение было подписано министром транспорта Андреем Никитиным, главоф Минцифры Максутом Шадаевым, гендиректором Центра биометрических технологий Владиславом Поволоцким и гендиректором «Аэрофлота» Сергеем Александровским.

Отмечается, что данная технология позволит улучшить качество и скорость обслуживания пассажиров, а в перспективе стать альтернативой предъявлению паспорта при перелётах.

Ранее Поволоцкий заявил, что россияне смогут подтверждать льготы на проезд с помощью биометрии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

