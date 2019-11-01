РЖД начали продавать билеты на поезда перевозчиков Европы

В частности, среди перевозчиков Eurostar, RENFE, Thalys, TGV, Elipsos, Artesia, Lyria и другие, которые обеспечивают движение поездов по Австрии, Британии, Норвегии, Ирландии, Швеции, Чехии и ряду других европейских государств.

Как отмечается, билет на такой поезд можно купить только в ж\д кассах Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и Ярославля. Стоимость услуги оформления билета составит 300 рублей за место. Продажи на поезда стартуют за 60-90 суток до отправления.

Ранее в конце октября сообщалось, что в РЖД увеличили количество рейсов с невозвратными билетами. Цена на невозвратные билеты ниже средней на 5-20%.



