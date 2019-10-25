РЖД планирует ликвидировать категорию «плацкарт» в поездах
Глава "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, входит в РЖД) Петр Иванов рассказал о готовящихся изменениях в категориях обслуживания в поездах. Как сообщает РИА Новости, в планах РЖД отказаться от наименования «плацкарт».
По словам Иванова, пока наименования "купе" и "плацкарт" сохранятся, поскольку они отображены во многих нормативных документах. При этом он подтвердил, что с 2020 года будут введены четыре новых класса: бюджет, эконом, комфорт и бизнес.
В конце июня НСН сообщала, что в «Федеральной пассажирской компании» рассматривают возможность производства новых плацкартных вагонов с длинными спальными местами и без боковых полок.
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