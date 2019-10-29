В РЖД увеличили количество рейсов с невозвратными билетами

Компания РЖД расширила список поездов, на которые можно приобрести билеты по невозвратному тарифу. Об этом сообщает РИА Новости.

Билеты, которые нельзя вернуть в случае отказа от поездки, можно приобрести на рейсы из Москвы в Ростов-на-Дону, Лабытнанги, Саранск и Северодвинск начиная с 26 декабря. В официальном сообщении холдинга указан перечень поездов, которые поддержат нововведение: это фирменные поезда «Премиум», «Полярная стрела», «Мордовия», «Поморье» и «Волгоград».