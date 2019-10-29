В РЖД увеличили количество рейсов с невозвратными билетами
Компания РЖД расширила список поездов, на которые можно приобрести билеты по невозвратному тарифу. Об этом сообщает РИА Новости.
Билеты, которые нельзя вернуть в случае отказа от поездки, можно приобрести на рейсы из Москвы в Ростов-на-Дону, Лабытнанги, Саранск и Северодвинск начиная с 26 декабря. В официальном сообщении холдинга указан перечень поездов, которые поддержат нововведение: это фирменные поезда «Премиум», «Полярная стрела», «Мордовия», «Поморье» и «Волгоград».
Билеты по невозвратному тарифу продаются в купе и сидячие вагоны поездов внутреннего сообщения и не распространяются на плацкартные и общие вагоны, а также на рейсы в Калининградскую область. По данным РЖД, такие билеты составят до 10% от общего количества продаж на конкретный поезд. Цена на невозвратные билеты ниже средней на 5-20%.
РЖД ранее сообщали, что в российских поездах, начиная с 2020 года, будут введены четыре класса: бюджет, эконом, комфорт и бизнес, а от наименования "плацкарт" компания откажется.
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