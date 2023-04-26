«Эксперименты над детьми?»: «Кривая линия НСН» защищает от чиновников Дома ребенка и Новороссийск
В Подмосковье попали под «оптимизацию» реабилитационные группы для «особенных» детей, а жители Новороссийска в панике из-за газовых атак нефтяников.
Социальный проект «Национальной службы новостей» «Кривая линия» получил в апреле десятки обращений из разных регионов страны.
Порой мы сталкиваемся с удивительными ситуациями, когда целые города остаются в заложниках бездействия чиновников.
Однако бывает и наоборот: власти начинают бурную деятельность там, где все и так работает хорошо. Жертвами такого эксперимента в Подольске стали самые незащищенные, «особенные» дети.
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В ряде городов Подмосковья в этом году затеяли оптимизацию, под которые попали Дома ребенка, принимавших на реабилитацию детей с особенностями развития.
Работавшая годами система, когда родители водили деток в Дома ребенка, как в детский сад, давала удивительный эффект. Однако теперь все решили зачем-то поменять, при этом чиновники не слушают ни родителей, ни врачей.
«Дома ребенка принимали особенных детей, у которых задержка речевого развития, аутистов и с другими сложными заболеваниями. Реабилитация – очень эффективная методика, она возникла опытным путем и позволяла детям снять диагноз аутизм. Там организовано все очень здорово, у них срок реабилитации от 21 до 40 дней. В это время я привожу ребенка, как в детский сад, он в первой половине дня проходит занятия с логопедом, лечебную физкультуру, массаж, кому-то назначают медикаментозное лечение. После этого они как в садике гуляют, кушают, спят, а вечером их родители забирают. Мы два раза проходили реабилитацию в Подольском доме ребенка и у нас колоссальные успехи, такие, как мы добиваемся в течение полугода отдельно с логопедом и нейропсихологом. Тут у нас динамика положительная была уже в течение первой недели, однако никто из госструктур не хочет слышать ни нас, ни врачей. В итоге группы до 1 июля работают, а дальше закрываются, мы ничего сделать не можем», - рассказала НСН Анастасия Юмашева, ребенок которой проходит реабилитацию.
По ее словам, теперь родителям предлагают записывать детей к врачам по-отдельности, а не в комплексе. При этом непонятно, как логопедический детсад поможет аутистам? Более того, в рамках «эксперимента» в Подмосковье уже закрылись Коломенский, Видновский, Фрязинский и Орехово-Зуевский Дома ребенка. В итоге вместо помощи десятки «особенных» детей и их родителей остались наедине со своими проблемами.
НСН попросила помочь детям губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и главу Минздрава Михаила Мурашко.
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Ну а Новороссийск пережил на днях очередную газовую атаку. Если для туристов крупнейший черноморский порт ассоциируется с морем и солнцем, местным жителям впору закупать противогазы.
Дело в нефтяном терминале, который отделен от жилых домов проливом. Нефть там переливают в танкеры, забывая при этом фильтровать вредные вещества. В итоге, по нескольку раз в месяц около ста тысяч жителей Южного района города попросту задыхаются от «запаха денег».
«При заливке нефти газы, которые стоят в танкере, выходят наружу без каких-то фильтров, и вот весь город этим дышит. Вчера был полный ужас и караул, все были в шоке. Роза ветров меняется постоянно, при определенных условиях город задыхается, вчера всплеск был в соцсетях, народ жаловался. Практически весь город, все что прилегает к морю, эти районы и страдают. Если приходит несколько судов под загрузку, это очень сильно, если один-два, то легкое амбре ощутимо. Летом, когда нет ветров и большая жара стоит, это тяжелее переносится, зимой из-за того, что дует ветер, легче. Ну как привыкли? Жалуемся, а толку ноль. Привыкнуть к этому тяжело, мы привыкли к отпискам, что все хорошо», - возмутился местный житель Максим Ходырев.
НСН обратилась в Минприроды и к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой разобраться с нарушениями нефтяников.
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