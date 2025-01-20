СМИ: Общий полис ОСАГО для РФ и Белоруссии заработает в апреле 2025 года

В пресс-службе Центробанка изданию также подтвердили, что в России уже сформирована законодательная база, необходимая для запуска единой системы ОСАГО двух стран.

В свою очередь руководитель проектов управления андеррайтинга моторных видов страхования СК «Абсолют Страхование» Анна Ежикова уточнила, что продажи подобных полисов пока не начались, поскольку необходимо время на доработку информационной системы. Она также добавила, что стоимость подобного единого полиса будет на 10-15% дороже классического ОСАГО.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил поднять выплаты по ОСАГО на 30%. По словам депутата, эта мера необходима в связи с тем, что выплаты не менялись долгое время. При этом Нилов отметил, что автоматического увеличения страховых тарифов не будет, передает «Радиоточка НСН».

