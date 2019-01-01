«Абсолютная гадость!» Эксперт заявил о высокой токсичности норвежской семги

В Норвегии заявили, что страдают от «русского лосося». Глава ассоциации охотников и рыболовов отметил, что вопросом необходимо заняться на национальном уровне, поскольку «русский лосось» может заменить собой многие виды местных рыб. Норвежские эксперты предлагают уничтожать как можно больше распространившейся особи.

Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев рассказал НСН, что в середине прошлого века в СССР активно разводили горбушу в водах Кольского полуострова. Рыбу расценивали в качестве важного ресурса, однако через некоторое время ее стало слишком много.

«У ученых всегда возникает научный интерес и соблазн переселить виды из одних районов в другие. В 60-е годы эти эксперименты привели к тому, что Камчатский краб, который был завезен с Дальнего Востока в Баренцево море, расплодился так, что сейчас, по признанию тех же норвежских ученых, он угрожает популяции трески. Он съедает больше трески, чем ловят норвежские и российские рыбаки. Тогда же были опыты и с переселением лососевых, но горбуша более непритязательна, она активно прижилась, и сейчас, по мнению норвежских коллег, это превратилось в бедствие. У них там прямо такой и лозунг – "Убей русского лосося!". Отчасти это так оно и есть, любое вмешательство в природу чревато всякими последствиями. Хотя того же камчатского краба промышленно добывают по 12 тысяч тонн в год, и это очень успешная коммерческая история. Хотя это и сопряжено с возможными экологическими рисками. И лосось не исключение. Я бы сказал, что здесь в этом вопросе 20 % политики, а 80 % коммерции», - уточнил он.