«Абсолютная гадость!» Эксперт заявил о высокой токсичности норвежской семги
Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев в эфире НСН рассказал, что атлантический лосось, выращиваемый в садках, содержит большую концентрацию вредных веществ.
В Норвегии заявили, что страдают от «русского лосося». Глава ассоциации охотников и рыболовов отметил, что вопросом необходимо заняться на национальном уровне, поскольку «русский лосось» может заменить собой многие виды местных рыб. Норвежские эксперты предлагают уничтожать как можно больше распространившейся особи.
Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев рассказал НСН, что в середине прошлого века в СССР активно разводили горбушу в водах Кольского полуострова. Рыбу расценивали в качестве важного ресурса, однако через некоторое время ее стало слишком много.
«У ученых всегда возникает научный интерес и соблазн переселить виды из одних районов в другие. В 60-е годы эти эксперименты привели к тому, что Камчатский краб, который был завезен с Дальнего Востока в Баренцево море, расплодился так, что сейчас, по признанию тех же норвежских ученых, он угрожает популяции трески. Он съедает больше трески, чем ловят норвежские и российские рыбаки. Тогда же были опыты и с переселением лососевых, но горбуша более непритязательна, она активно прижилась, и сейчас, по мнению норвежских коллег, это превратилось в бедствие. У них там прямо такой и лозунг – "Убей русского лосося!". Отчасти это так оно и есть, любое вмешательство в природу чревато всякими последствиями. Хотя того же камчатского краба промышленно добывают по 12 тысяч тонн в год, и это очень успешная коммерческая история. Хотя это и сопряжено с возможными экологическими рисками. И лосось не исключение. Я бы сказал, что здесь в этом вопросе 20 % политики, а 80 % коммерции», - уточнил он.
Эксперт назвал атлантический лосось «дрянной» рыбой, объяснив это условиями ее выращивания. По его словам, скученность и малая подвижность особей вызывают у них заболевания и инфекции, а корма с большим количеством лекарств негативно отражаются на качестве рыбы.
«Норвежцы подорвали популяцию собственного атлантического лосося, более известного у нас под названием семга, беспощадным промыслом. Да не только норвежцы, все европейцы съезжались, чтобы наловить фургон и отправить на "фатерланд". К тому же норвежцы понимают, что атлантический лосось – это дрянная рыба, самая вредная еда в мире. Она живет в садках, в очень большой скученности, без движения, у нее высокий риск заболевания, в корма добавляют большое количество антибиотиков, гормонов роста, красителей. В садках под этой рыбой скапливается большое количество их испражнений, корма туда оседают. Ряд их ученых очень подробно исследовали эту проблему в течение 25 лет, и пришли к неутешительному выводу, что это самая токсичная еда в мире. Все, что там накоплено в садках внизу, кишит пестицидами, выделяет газ, которым в Первую мировую войну врагов травили. Однако рекламщики и маркетологи работают хорошо, и к нашему национальному позору эта семга продается аж во Владивостоке. Правда сейчас уже не норвежская, а с Фарерских островов и из Чили, но это не меняет сути. Ее разведением занимаются там те же норвежские компании. Там чуть ли ежегодно вспыхивают эпидемии, то морская вошь поразит эту семгу, то еще что-то», - рассказал он.
Собеседник НСН отметил особенность горбуши, которая вытеснила из норвежских рек местного лосося. Согласно его утверждению, в европейских магазинах цена на эту рыбу значительно выше.
«Горбуша живет два года. Она рождается в пресной реке и скатывается в океан, море, нагуливает вес и возвращается в ту точку, где она мечет икру и там же умирает. Норвежцы видят, что эти реки заполонили нерестовые особи, эта рыба там умирает, гниет. Они считают, что это не полезно для природы. Хотя их лосось ведет себя ровно так же. Другое дело, что его там не осталось. Горбушу видно из-за ее мутационных изменений. Когда эта рыба возвращается из моря в реку, она делает первый глоток пресной воды, у нее отключается иммунная система, у нее горб вырастает, почему ее горбушей и зовут. Челюсть выворачивается, происходят так называемые нерестовые изменения. Все во всем мире, кроме России, понимают, что садковый аквакультурный лосось – это гадость абсолютная, а дикий лосось – наиболее высокое качество. Зайдите в Париже в специализированный магазин и сравните цены», - предложил он.
В завершении диалога Александр Савельев предупредил, что ни рядовой потребитель, ни специалист не сможет отличить по внешним признакам продаваемую в магазине садковую семгу от дикого лосося. Он выразил надежду, что особый регламент, который должен заработать в стране с сентября 2019 года, сможет снабдить покупателя важной информацией о наименовании рыбы, месте и времени ее добычи.
«В замороженном виде, а уж особенно, когда на прилавках стейки или филе, даже ихтиолог не отличит, какой это лосось. Единственный способ – подстегнуть власти, чтобы быстрее заработал Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции". Он уже два года назад введен в России, в полной мере он должен был заработать с первого сентября этого года. В Европе это называется Кодекс Алиментариус. Но никаких предпосылок, что он заработает, пока не видно. Потребителю поможет совместная работа этого Техрегламента и ветеринарной электронной сертификации "Меркурий". Эти две системы позволят исчерпывающе отвечать на три главных вопроса для каждого покупателя – что это за рыба, где и когда она выловлена или выращена, координаты моря, реки, озера. Что, где, когда – главные вопросы, на которые покупатель ищет ответы, когда покупает рыбу. В противном случае это всегда лотерея», - резюмировал специалист.
Ранее сообщалось, что эксперты составили список экзотических блюд из разных стран мира, от употребления которых следует воздерживаться. Его возглавила рыба фугу. Это один из самых опасных деликатесов в японских ресторанах, поскольку в иглах и внутренних органах этого морского обитателя содержится смертельный яд тетродотоксин, вызывающий паралич дыхания.
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