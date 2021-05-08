Рязанский допустил возможность сокращения рабочей недели для части россиян

«Сейчас 40-часовая рабочая неделя. Может быть, пятница будет сокращена», - уточнил сенатор.

Речь идет об ограниченной категории работающих россиян.

«Дополнительное время для воспитания детей молодым мамам и так далее», - заявил Рязанский.

По его словам, переход на четырехдневную рабочую неделю для всех работающих граждан в ближайшем будущем не предвидится.

Ранее Дмитрий Медведев предложил провести эксперимент с переходом на четырехдневную рабочую неделю. Медведев предложил начать с некоторых регионов и групп компаний. Он считает, что проводить реформу нужно постепенно, без резких изменений.

Напомним, депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН призвал ввести четырехдневку и для женщин, и для мужчин.

«Дорогие мои, мы же за равенство. Безусловно, шпалы таскать женщины не должны, а четыре дня в неделю, с моей точки зрения, должны работать все, потому что пять – уже много. У нас и интернет, и телефоны, и перерабатываем мы, а денег недостаточно. Уж коли денег нам платить больше работодатели не хотят, тогда пускай они нас просто меньше загружают, и мы будем отдыхать не два, а три дня в неделю. Мне кажется, это справедливо», – сказал он.

