Рязанский допустил возможность сокращения рабочей недели для части россиян
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский допустил, что для отдельных категорий россиян сократят рабочую неделю, сообщает URA.RU.
«Сейчас 40-часовая рабочая неделя. Может быть, пятница будет сокращена», - уточнил сенатор.
Речь идет об ограниченной категории работающих россиян.
«Дополнительное время для воспитания детей молодым мамам и так далее», - заявил Рязанский.
По его словам, переход на четырехдневную рабочую неделю для всех работающих граждан в ближайшем будущем не предвидится.
Ранее Дмитрий Медведев предложил провести эксперимент с переходом на четырехдневную рабочую неделю. Медведев предложил начать с некоторых регионов и групп компаний. Он считает, что проводить реформу нужно постепенно, без резких изменений.
Напомним, депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН призвал ввести четырехдневку и для женщин, и для мужчин.
«Дорогие мои, мы же за равенство. Безусловно, шпалы таскать женщины не должны, а четыре дня в неделю, с моей точки зрения, должны работать все, потому что пять – уже много. У нас и интернет, и телефоны, и перерабатываем мы, а денег недостаточно. Уж коли денег нам платить больше работодатели не хотят, тогда пускай они нас просто меньше загружают, и мы будем отдыхать не два, а три дня в неделю. Мне кажется, это справедливо», – сказал он.
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