Рязанский депутат-единоросс объяснился за идею расстреливать за поддельные COVID-сертификаты

По словам Сидорова, каждый из депутатов должен «прийти и сказать: не привился - не подходи близко и не выходи из дома, детей в школу не пускай, в магазине тебе делать нечего». Депутат считает, что в этом случае ситуация с COVID-19 изменится через несколько месяцев. Кроме того, Сидоров высказался о покупающих COVID-сертификаты, отмечает Ura.ru.

«Вообще за это надо расстреливать. Я бы считал. Я сам бы принял участие в расстрелах», — заявил депутат.

Однако позже Сидоров объяснил, что имел в виду суровое наказание за покупку с сертификатами о вакцинации.

«Я в эмоциях выступил, поскольку сам был в красной зоне, потерял жену. Я имел в виду, что нужны самые жесткие наказания для тех, кто покупает и продает сертификаты о вакцинации», — рассказал депутат в беседе с РИА Новости.

По словам Сидорова, прививки — «главное условие выживания» во время пандемии.

