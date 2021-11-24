Рязанский депутат-единоросс объяснился за идею расстреливать за поддельные COVID-сертификаты
Депутат Рязанской областной думы от «Единой России» Владимир Сидоров заявил, что за покупку сертификатов о вакцинации от COVID-19 «надо расстреливать». Парламентарий высказал такое мнение накануне во время заседания облдумы.
По словам Сидорова, каждый из депутатов должен «прийти и сказать: не привился - не подходи близко и не выходи из дома, детей в школу не пускай, в магазине тебе делать нечего». Депутат считает, что в этом случае ситуация с COVID-19 изменится через несколько месяцев. Кроме того, Сидоров высказался о покупающих COVID-сертификаты, отмечает Ura.ru.
«Вообще за это надо расстреливать. Я бы считал. Я сам бы принял участие в расстрелах», — заявил депутат.
Однако позже Сидоров объяснил, что имел в виду суровое наказание за покупку с сертификатами о вакцинации.
«Я в эмоциях выступил, поскольку сам был в красной зоне, потерял жену. Я имел в виду, что нужны самые жесткие наказания для тех, кто покупает и продает сертификаты о вакцинации», — рассказал депутат в беседе с РИА Новости.
По словам Сидорова, прививки — «главное условие выживания» во время пандемии.
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