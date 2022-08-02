Собянин: Реабилитацию лесопарка «Кусково» завершат ко Дню города

Лесопарк «Кусково» преобразится уже к Дню города, который в этом году Москва отметит 10-11 сентября. Работы в лесопарке проинспектировал мэр Сергей Собянин.

«Работы большие по всей территории. Большое количество прудов. Их невозможно было просто слегка почистить. Поэтому выкачивают воду, углубляют, делают дополнительное водоснабжение, чтобы постоянно вода там была чистая. Благоустройство вокруг делаем. Сделаем быстро. Я думаю, что к Дню города практически весь парк будет уже готов», - цитирует Сергея Собянина пресс-служба мэрии.

Семь прудов – Малый, Локасинский, Радужный, Руинный, Собачий, Сухой, Большой Дворцовый пруд – очистят, а также специалисты высадят в них специальные растения, которые будут очищать воду. Парк озеленят, обустроят беговые и веломаршруты протяженностью 11,6 км, 20 спортивных площадок.

Обновленный парк станет место притяжения не только жителей Вешняков, но и остальных горожан. Столичный градоначальник напомнил, что проект благоустройства и реабилитации парка был поддержан москвичами во время голосования на портале «Активный гражданин». Также Сергей Собянин сообщил, что будет продолжена реставрация находящихся на территории лесопарка памятников.

Рядом с «Кусково» находится стадион «Фрезер». В ноябре, по словам Сергея Собянина, завершатся реставрационные работы спортивного объекта. Результатом станет футбольное поле с подогревом и трибунами на 300 мест, малое поле для тренировок, многофункциональная площадка и обновленные теннисные корты. Также установят беседки для пикника и детские площадки, специалисты реконструируют Горбатый мост и сделают новые переходы через Лесной ручей.

Кроме того, реставрация ведется в музее-усадьбе «Кусково». Девять из 18 памятников архитектуры: грота, дворца, кухни, кузни, голландского домика, сушильни и каретного сарая, итальянского домика, обелиска и колонны со статуей Минервы отреставрировали еще в прошлом году. Одним из наиболее сложных проектов реставрации стало возрождение павильона «Грот».

Также в районе Вешняки ведутся работы по благоустройству в рамках программы «Мой район». В планах на 2022 и 2023 годы присутствует открытие в городской клинической больнице № 15 имени Филатова скоропомощного стационарного комплекса. Уже началась реконструкция головного здания детской городской поликлиники №7, предусмотрена реконструкция комплекса спортивных сооружений школы олимпийского резерва №53 и здания бывшего кинотеатра «Энтузиаст».

Ожидают благоустройства 24 двора. Еще в дальнейших планах есть комплексная реконструкция ТПУ «Выхино». В частности, планируется построить здание для обслуживания пассажиров.







