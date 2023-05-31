Rutube, Twitch и «Дзен» включили в реестр социальных сетей

В сообщении говорится, что в адрес владельцев ресурсов были направлены соответствующие уведомления с указанием требований российского законодательства.

«С февраля 2021 года действует закон о самоконтроле социальных сетей (№ 530-ФЗ), в соответствии с которым интернет-площадки обязаны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенную информацию», - напомнили в ведомстве.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что в реестр запрещенной информации Роскомнадзора были внесены ссылки на аккаунты 15 блогеров на платформах Twitch, Telegram и Kick, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

