Rutube, Twitch и «Дзен» включили в реестр социальных сетей

Роскомнадзор включил Rutube, Twitch и «Дзен» в собственный реестр социальных сетей, сообщает пресс-служба регулятора.

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В сообщении говорится, что в адрес владельцев ресурсов были направлены соответствующие уведомления с указанием требований российского законодательства.

«С февраля 2021 года действует закон о самоконтроле социальных сетей (№ 530-ФЗ), в соответствии с которым интернет-площадки обязаны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенную информацию», - напомнили в ведомстве.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что в реестр запрещенной информации Роскомнадзора были внесены ссылки на аккаунты 15 блогеров на платформах Twitch, Telegram и Kick, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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