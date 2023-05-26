Роскомнадзор открыл территориальные подразделения в новых регионах

Роскомнадзор открыл территориальные подразделения в новых регионах России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Мишустин: кабмин утвердил программу развития новых регионов

«Сотрудники ... провели обучающие мероприятия по регистрации СМИ и лицензированию телерадиовещания для представителей средств массовой информации новых регионов», — отметили в федеральной службе.

Ранее в рамках программы социально-экономического развития новых территорий РФ был утвержден перечень объектов, которые отремонтируют или построят, напоминает РИА ФАН. Как отметил вице-премьер Марат Хуснуллин, утверждено уже около 300 мероприятий.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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