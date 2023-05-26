Роскомнадзор открыл территориальные подразделения в новых регионах
Роскомнадзор открыл территориальные подразделения в новых регионах России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
«Сотрудники ... провели обучающие мероприятия по регистрации СМИ и лицензированию телерадиовещания для представителей средств массовой информации новых регионов», — отметили в федеральной службе.
Ранее в рамках программы социально-экономического развития новых территорий РФ был утвержден перечень объектов, которые отремонтируют или построят, напоминает РИА ФАН. Как отметил вице-премьер Марат Хуснуллин, утверждено уже около 300 мероприятий.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Роскомнадзор открыл территориальные подразделения в новых регионах
- Шольц заявил о желании провести телефонный разговор с Путиным
- В Госдуме предложили создать объединенный штаб по охране границы с Украиной
- Медведев: Россия нанесет превентивный удар, если Украина получит ядерное оружие
- Курский губернатор предложил правила выдачи оружия народным дружинам
- Экс-депутат ЕП: НАТО подливает масла в огонь на Украине, чтобы вызвать взрыв
- Марочко: у ВСУ начались перебои в поставках оружия и боеприпасов
- Медведев рассказал, что следует делать «приличному человеку» в России
- Володин назвал госдолг США мировой финансовой пирамидой
- В Казахстане исключили возможность вступления страны в союзные государства
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru