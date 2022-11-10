RuStore станет обязательным для предустановки на продаваемые в России электронные устройства

Российский магазин приложений RuStore с 1 марта станет обязательным для предустановки на продаваемые в России электронные устройства. Об этом сообщает РИА Новости. Минцифры предложило замену приложению для доступа к социально значимым ресурсам App List. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В пояснительной записке к проекту постановления говорится, что RuStore будет предустанавливаться на смартфоны и планшеты вместо «программы для доступа к социально значимым информационным ресурсам Applist», выпущенной Минцифры 6 апреля 2021 г. Это не отдельный магазин приложений, а каталог с названиями программ отечественных разработчиков, структурированными по категориям.

Например, «На каждый день», «Медиа и СМИ», «Культура», «Государственные приложения» и др. Если кликнуть на нужное приложение, агрегатор откроет его страницу в Google Play. Applist входит в список обязательных к предустановке программ, который правительство утвердило в январе минувшего года. Решение заменить Applist на RuStore мотивируется тем, что «функционал единого магазина приложений дублирует и расширяет возможности приложения Applist».

В качестве соисполнителей постановления указаны Минэкономразвития, Роспотребнадзор и ФАС. VK запустил бета-версию магазина RuStore, созданного в сотрудничестве с 10 российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры, в конце мая.