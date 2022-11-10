RuStore станет обязательным для предустановки на продаваемые в России электронные устройства
Российский магазин приложений RuStore с 1 марта станет обязательным для предустановки на продаваемые в России электронные устройства. Об этом сообщает РИА Новости. Минцифры предложило замену приложению для доступа к социально значимым ресурсам App List. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В пояснительной записке к проекту постановления говорится, что RuStore будет предустанавливаться на смартфоны и планшеты вместо «программы для доступа к социально значимым информационным ресурсам Applist», выпущенной Минцифры 6 апреля 2021 г. Это не отдельный магазин приложений, а каталог с названиями программ отечественных разработчиков, структурированными по категориям.
Например, «На каждый день», «Медиа и СМИ», «Культура», «Государственные приложения» и др. Если кликнуть на нужное приложение, агрегатор откроет его страницу в Google Play. Applist входит в список обязательных к предустановке программ, который правительство утвердило в январе минувшего года. Решение заменить Applist на RuStore мотивируется тем, что «функционал единого магазина приложений дублирует и расширяет возможности приложения Applist».
В качестве соисполнителей постановления указаны Минэкономразвития, Роспотребнадзор и ФАС. VK запустил бета-версию магазина RuStore, созданного в сотрудничестве с 10 российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры, в конце мая.
"В RuStore уже размещено около 2,1 тысячи приложений и представлено 1,15 тысячи компаний-разработчиков. Приложение стора установили 2,4 миллиона раз, почти 5 миллионов приложений скачано из RuStore с момента запуска магазина", - говорится в сообщении.
Отмечается, что финансовые приложения остаются лидерами по скачиваниям из RuStore – более 42% всех загрузок приходится на них. Далее следуют категории "Инструменты" - полезные сервисы для жизни и работы, на них приходится 11% скачиваний, "Развлечения" - 9% и "Покупки" - 8%.
О том, что магазин приложений RuStore обяжут предустанавливать на «технически сложные устройства», глава Минцифры Максут Шадаев сообщил еще 19 мая на Российском интернет-форуме (РИФ). По его словам соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение в правительство 13 мая. В пояснительной записке к документу говорится, что он направлен на «противодействие санкциям со стороны иностранных государств». Закон о предустановке отечественного софта на продаваемые в стране устройства, включая смартфоны, планшеты, ПК, ноутбуки и телевизоры с функцией Smart TV, вступил в силу с 1 апреля 2021 г. В список приложений, обязательных к установке, входят сервисы VK, «Яндекса», «Лаборатории Касперского», «Моего Офиса», «Госуслуг», платежной системы «Мир». Установку отечественных ОС закон не предусматривает.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» писал о том, что без установки на устройства отечественных программ продажа такой электроники в стране будет запрещена с 1 января 2023 года. Однако сегодня ни ритейл, ни производители не могут это сделать.
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