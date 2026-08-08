Все пляжи Геленджика и пригородов закрыли из-за угрозы БПЛА

Причина — риск атаки беспилотников и функционирование систем противовоздушной обороны (ПВО).



В своём сообщении Богодистов отметил: из‑за угрозы со стороны БПЛА и работы ПВО доступ к пляжам в указанных локациях временно запрещён. Он особо акцентировал, что приоритетом остаётся безопасность граждан, и попросил жителей и гостей города сохранять спокойствие.



Ранее в регионе ввели режим угрозы атаки БПЛА, в городе были задействованы средства ПВО. По словам главы курорта, непосредственной угрозы для Геленджика нет: военные ведут работу по отражению атаки дронов в близлежащем населённом пункте, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

