Рекордное число участников за всю историю проведения собрал VII Российско-Китайский форум предпринимателей. Он открылся сегодня в Национальном центре «Россия». По информации Российско-Китайского Комитета дружбы, на мероприятие зарегистрированы 1600 человек. В форуме принимают участие около 800 компаний из двух стран.

Как отметил на церемонии открытия председатель российской части комитета, спецпредставитель Президента РФ Борис Титов, приезд столь представительной делегации Китая в Москву в нынешних условиях — знак доверия и настоящего партнерства. По его словам, малый и средний бизнес играют особую роль в реализации всеобъемлющего стратегического взаимодействия двух стран.

«Мы часто говорим: «сделано в России» или «сделано в Китае». Но пора переходить к новому лозунгу — «сделано вместе», - цитирует Титова Новостной агрегатор СМИ2.

Товарооборот между Россией и Китаем за семь месяцев достиг 159,24 миллиарда долларов, что на 26,3% больше год к году. При этом максимальный оборот России с Германией, которая была ранее крупнейшим торговым партнером, достигал 101 миллиарда долларов.