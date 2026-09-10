Рекордное число участников: Борис Титов открыл Российско-Китайский форум
Рекордное число участников за всю историю проведения собрал VII Российско-Китайский форум предпринимателей. Он открылся сегодня в Национальном центре «Россия». По информации Российско-Китайского Комитета дружбы, на мероприятие зарегистрированы 1600 человек. В форуме принимают участие около 800 компаний из двух стран.
Как отметил на церемонии открытия председатель российской части комитета, спецпредставитель Президента РФ Борис Титов, приезд столь представительной делегации Китая в Москву в нынешних условиях — знак доверия и настоящего партнерства. По его словам, малый и средний бизнес играют особую роль в реализации всеобъемлющего стратегического взаимодействия двух стран.
«Мы часто говорим: «сделано в России» или «сделано в Китае». Но пора переходить к новому лозунгу — «сделано вместе», - цитирует Титова Новостной агрегатор СМИ2.
Товарооборот между Россией и Китаем за семь месяцев достиг 159,24 миллиарда долларов, что на 26,3% больше год к году. При этом максимальный оборот России с Германией, которая была ранее крупнейшим торговым партнером, достигал 101 миллиарда долларов.
Как утончил Борис Титов, сегодня каждая четвертая иностранная компания в России связана с КНР. При этом количество работающих предприятий с китайскими учредителями превысило 15500 — против 1400 в конце 2021 года.
Одним из знаковых событий форума стало анонсирование запуска Индекса делового доверия Россия — Китай. Этот функционал станет ежегодным инструментом для предпринимателей. Объявлено о формировании Банка данных «100 новых российских товаров для Китая». Также стартовал проект Русского дома в Сиане. Речь идёт о площадке для продвижения брендов РФ с собственным гастротеатром. Кроме того, впервые поднят вопрос о создании Китайского дома в Москве.
В сфере туризма за первые шесть месяцев 2026 года поток гостей из Китая в Россию вырос на 20%, российских в КНР — на 54%. Как напомнил Титов, несколько дней назад на встрече лидеров России и Китая прозвучало предложение сделать безвизовый режим бессрочным. В апреле 2027 года в Сиане запланировано проведение первого Российско-Китайского туристического форума.
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