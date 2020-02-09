«Русская украинка» Поклонская решила проверить генетику
Генетический тест решила пройти депутат Госдумы России от Крыма Наталья Поклонская. На своей странице в Facebook политик заявила, что намерена исследовать свое происхождения и генетические корни.
Поклонская напомнила, что ей пришлось столкнуться с осуждением, потому что депутат назвала себя «русской украинкой».
«Решила развеять мифы вокруг себя и заказала генетический тест в одной из московских клиник. Это исследование происхождения и генетических корней человека. ДНК бережно хранит всю информацию о человеке — как прокурорский архив, где "все ходы записаны". И скоро главная загадка будет раскрыта», — написала Поклонская.
Парламентарий ждет результатов, чтобы узнать, «какая кровь намешана» в ней и добавила, что гордится своими предками.
Ранее украинский политик Владимир Олейник рассказал в эфире НСН о последствиях профпереподготовки учителей русскоязычных школ Украины, на которой им будут преподавать украинский язык. Эксперт считает данный шаг геноцидом и отмечает, что языковая политика назязана Киеву другими странами.
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