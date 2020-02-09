«Русская украинка» Поклонская решила проверить генетику

«Решила развеять мифы вокруг себя и заказала генетический тест в одной из московских клиник. Это исследование происхождения и генетических корней человека. ДНК бережно хранит всю информацию о человеке — как прокурорский архив, где "все ходы записаны". И скоро главная загадка будет раскрыта», — написала Поклонская.

Парламентарий ждет результатов, чтобы узнать, «какая кровь намешана» в ней и добавила, что гордится своими предками.

Ранее украинский политик Владимир Олейник рассказал в эфире НСН о последствиях профпереподготовки учителей русскоязычных школ Украины, на которой им будут преподавать украинский язык. Эксперт считает данный шаг геноцидом и отмечает, что языковая политика назязана Киеву другими странами.

