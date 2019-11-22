Поклонская похвалила Турцию за «шаг в признании Крыма»

НСН-СПОРТ Мужская сборная России по теннису в Мадриде ведет борьбу в ¼ финала Кубка Дэвиса против команды Сербии Первая ракетка России Даниил Медведев признался, что устал от тенниса В случае выхода в 1/2 финала россияне сыграют с Канадой