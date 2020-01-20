Геноцид и идиократия. Украинский политик о переучивании учителей русскоязычных школ

Украинский политик Владимир Олейник в беседе с НСН объяснил, к каким последствиям приведут подобные нововведения в русскоязычных школах Украины.

«Часть учителей безусловно быстро переучится, потому что, может быть, они неплохо владеют украинским языком. У значительной части это должно занять большое время. Но самое главное –это же непросто владение украинским языком, а терминология в физике, математике и так далее. Когда есть сегодня попытка переписать все под украинский язык, то я категорически против этого. А я украинец! Потому что это насилие, дискриминация», - заявил он.

Кроме того, по словам Олейника, негативно скажется это и на самих учениках русскоязычных учебных заведений.

«А если говорить о перспективе, то каждый же родитель думает о том, какова дальше будет судьба ребенка. А если эти дети будут поступать, например, в институты или работать в России? В высшие учебные заведения как они будут поступать, если они будут разговаривать на украинском языке? Или, например, сегодня посмотреть: вы в состоянии дать рабочие места в Украине для технических профессий? Нет! Люди выезжают в Европу, выезжают в Россию на заработки. Как они будут там адаптироваться?» - рассказал он.

По словам политика, такое отношение к русскому языку вполне можно считать геноцидом. Олейник также заверил, что такая государственная политика украинской власти навязана другими странами.

«То есть это, скорее всего, не политика государственная, а политика языкового геноцида. В конституции написано, что российский язык даже не является языком национальных меньшинств. Это абсолютно антиконституционные действия. Эта власть просто проводит ту политику, которую проводила предыдущая. Но и она не проводила эту политику. Эта политика извне: создать проект “Анти-Россия”. Раскол по всем линиям: культуры, веры, языка. Есть формы власти, вы знаете, демократия и так далее. А сегодня в Украине форма власти – идиократия. Объяснить это невозможно!» - заключил собеседник НСН.

Ранее министерство инострaнных дел России призывaет междунaродные прaвозaщитные оргaнизaции, в числе которых ООН, Оргaнизaция по безопaсности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Совет Европы, дaть оценку принятому нa Укрaине зaкону «Об общем среднем обрaзовaнии». Гендиректор Института политических исследований Сергей Марков в эфире НСН заявил, что обращаясь в международные организации по поводу дискриминации русского языка в законе об образовании Украины, МИД России пытается прорвать информационную блокаду.

