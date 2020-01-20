Геноцид и идиократия. Украинский политик о переучивании учителей русскоязычных школ
Украинский политик Владимир Олейник рассказал о последствиях профпереподготовки учителей русскоязычных школ Украины.
Учителей русскоязычных школ Украины отправят на курсы профессиональной переподготовки, где их будут обучать украинскому. Об этом сообщает «Интерфакс». Глава министерства образования Анна Новосад объяснила, что это делается для улучшения уровня подготовки педагогов. Программа курсов будет сосредоточена на обучении специфической терминологии. Новосад подчеркнула, что для школьников будет введен адаптационный период, чтобы перейти на украиноязычную терминологию при изучении школьных предметов.
Украинский политик Владимир Олейник в беседе с НСН объяснил, к каким последствиям приведут подобные нововведения в русскоязычных школах Украины.
«Часть учителей безусловно быстро переучится, потому что, может быть, они неплохо владеют украинским языком. У значительной части это должно занять большое время. Но самое главное –это же непросто владение украинским языком, а терминология в физике, математике и так далее. Когда есть сегодня попытка переписать все под украинский язык, то я категорически против этого. А я украинец! Потому что это насилие, дискриминация», - заявил он.
Кроме того, по словам Олейника, негативно скажется это и на самих учениках русскоязычных учебных заведений.
«А если говорить о перспективе, то каждый же родитель думает о том, какова дальше будет судьба ребенка. А если эти дети будут поступать, например, в институты или работать в России? В высшие учебные заведения как они будут поступать, если они будут разговаривать на украинском языке? Или, например, сегодня посмотреть: вы в состоянии дать рабочие места в Украине для технических профессий? Нет! Люди выезжают в Европу, выезжают в Россию на заработки. Как они будут там адаптироваться?» - рассказал он.
По словам политика, такое отношение к русскому языку вполне можно считать геноцидом. Олейник также заверил, что такая государственная политика украинской власти навязана другими странами.
«То есть это, скорее всего, не политика государственная, а политика языкового геноцида. В конституции написано, что российский язык даже не является языком национальных меньшинств. Это абсолютно антиконституционные действия. Эта власть просто проводит ту политику, которую проводила предыдущая. Но и она не проводила эту политику. Эта политика извне: создать проект “Анти-Россия”. Раскол по всем линиям: культуры, веры, языка. Есть формы власти, вы знаете, демократия и так далее. А сегодня в Украине форма власти – идиократия. Объяснить это невозможно!» - заключил собеседник НСН.
Ранее министерство инострaнных дел России призывaет междунaродные прaвозaщитные оргaнизaции, в числе которых ООН, Оргaнизaция по безопaсности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Совет Европы, дaть оценку принятому нa Укрaине зaкону «Об общем среднем обрaзовaнии». Гендиректор Института политических исследований Сергей Марков в эфире НСН заявил, что обращаясь в международные организации по поводу дискриминации русского языка в законе об образовании Украины, МИД России пытается прорвать информационную блокаду.
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