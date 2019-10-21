РусГидро: Состояние Горьковской плотины в Нижнем Новгороде устойчиво
В минувшие выходные в Красноярском крае на реке Сейба прорвало дамбу на золотодобывающем прииске, который разрабатывала компания «Сисим». Вода затопила два рабочих общежития в рядом расположенном поселке Щетинкино. Сообщается, что 15 человек погибли, пятеро пропали без вести, в целом же пострадало 44 человека. На данный момент под стражу заключены гендиректор компании-собственника золотодобывающей артели «Сисим», начальник и мастер участка, где произошел прорыв.
Тем временем в средствах массовой информации появились данные, что под угрозой еще более крупных масштабов бедствия находится Горьковская плотина Нижегородской гидроэлектростанции. В частности директор Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян отметил, что у плотины отсутствуют сооружения, которые обеспечивают ее устойчивость.
РусГидромет уточняет, что на объекте в Нижегородской области ведется контроль за показателями состояния гидротехнических сооружений, природными и техногенными воздействиями осуществляется в соответствии с нормативными документами и Декларацией безопасности гидротехнических сооружений.
«Система обрабатывает информацию, получаемую с помощью контрольно-измерительных приборов и визуальных осмотров и обследований, проводимых на ГЭС. Она обеспечивает диагностику состояния всех сооружений ГЭС для контроля их безопасной эксплуатации», - сообщает пресс-служба РусГидро.
По ее информации, последняя проверка сооружений состоялась летом текущего года, которая показала, что Горьковская плотина находится в надлежащем состоянии.
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