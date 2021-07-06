Руководство ВОЗ считает, что заболеваемость COVID-19 в мире стабилизировалась

Заболеваемость коронавирусом в мире за последние две недели "стабилизировалась на очень высоком уровне". Об этом заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан в Twitter.

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Отвечая на вопросы читателей, Райан заявил, что наступила "своего рода стабилизация". Представитель ВОЗ отметил, что заболеваемость сохраняется на "очень высоком уровне".

По данным ВОЗ, эпидситуация в мире лучше, чем 2-3 месяца назад, однако наряду с этим появляются более контагиозные штаммы коронавируса. В части стран заболеваемость резко растет на фоне смягчения ограничений и открытия границ.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
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