Руководство ВОЗ считает, что заболеваемость COVID-19 в мире стабилизировалась

Отвечая на вопросы читателей, Райан заявил, что наступила "своего рода стабилизация". Представитель ВОЗ отметил, что заболеваемость сохраняется на "очень высоком уровне".

По данным ВОЗ, эпидситуация в мире лучше, чем 2-3 месяца назад, однако наряду с этим появляются более контагиозные штаммы коронавируса. В части стран заболеваемость резко растет на фоне смягчения ограничений и открытия границ.