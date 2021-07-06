Руководство ВОЗ считает, что заболеваемость COVID-19 в мире стабилизировалась
Заболеваемость коронавирусом в мире за последние две недели "стабилизировалась на очень высоком уровне". Об этом заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан в Twitter.
Отвечая на вопросы читателей, Райан заявил, что наступила "своего рода стабилизация". Представитель ВОЗ отметил, что заболеваемость сохраняется на "очень высоком уровне".
По данным ВОЗ, эпидситуация в мире лучше, чем 2-3 месяца назад, однако наряду с этим появляются более контагиозные штаммы коронавируса. В части стран заболеваемость резко растет на фоне смягчения ограничений и открытия границ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,6 млн+24 353 / сут.
Умерли
139 тыс.+654 / сут.
Выздоровели
5,1 млн+14 540 / сут.
- Мужчина, представившийся депутатом, напал на врача в Саратове
- Минздрав заявил о важности вакцинации для беременных
- Володин считает, что Путин должен оставаться у власти «как можно дольше»
- Около 150 человек эвакуировали в Свердловской области из-за подтоплений
- Власти рассматривают возможность нового всероссийского локдауна
- Польский пилот назвал себя «королем» и не пустил украинцев на борт самолета
- В Крыму опровергли сообщения о сбросе воды из хранилища на юго-западе полуострова
- «Дерут три шкуры». При въезде на Украину выстроились очереди
- Судмедэксперты установили причину смерти вратаря хоккейной сборной Латвии
- В РФПИ заявили об отсутствии новых побочных эффектов от использования «Спутника V»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru