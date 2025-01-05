Руководство Нововоронежской АЭС сообщило о штатной работе станции

Там подчеркнули, что радиационный фон в норме и соответствует природным значениям.

До этого Telegram-канал «SHOT» сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Нововоронежскую АЭС при помощи беспилотника. Отмечалось, что никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли поражение штурмовой группе ВСУ, которая пошла в контратаку в Курской области. Украинские военные предприняли попытку контратаки в районе хутора Бердин около 9:00 мск 5 января, пытаясь остановить наступление российских войск, передает «Радиоточка НСН».

