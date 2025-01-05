Руководство Нововоронежской АЭС сообщило о штатной работе станции
Нововоронежская атомная электростанция работает в штатном режиме, нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков станции нет, сообщили в пресс-службе АЭС.
«В работе все энергоблоки АЭС, которые несут нагрузку 3 753 МВт в соответствии с диспетчерским графиком», - говорится в сообщении.
Там подчеркнули, что радиационный фон в норме и соответствует природным значениям.
До этого Telegram-канал «SHOT» сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Нововоронежскую АЭС при помощи беспилотника. Отмечалось, что никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что российские военные нанесли поражение штурмовой группе ВСУ, которая пошла в контратаку в Курской области. Украинские военные предприняли попытку контратаки в районе хутора Бердин около 9:00 мск 5 января, пытаясь остановить наступление российских войск, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Байден запланировал важные выступления на последние дни в Белом доме
- Более 30 дельфинов погибли из-за разлива мазута в Керченском проливе
- Руководство Нововоронежской АЭС сообщило о штатной работе станции
- Участники игры «Зима в Москве» посетили площадки проекта почти 120 тысяч раз
- СМИ: Украинский дрон попытался ударить по АЭС под Воронежем
- Хинштейн сделал заявление по ситуации с ВСУ в Курской области
- Правящая партия Австрии провела кризисное совещание из-за отставки канцлера
- Дрон ВСУ ранил семилетнего ребенка под Ростовом
- Скончался инициатор вступления Греции в еврозону экс-премьер Симитис
- ПВО сбили украинскую ракету в Курской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru