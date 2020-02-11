Руководство ГТРК «Камчатка» побеседовало с рассмеявшейся из-за льгот ведущей

По словам директора филиала Алексея Костылева, они пообщались с ведущей и всеми, кто причастен к ситуации. «Просто беседа», - сказал он агентству ТАСС. По словам Костылева, руководство ГТРК пока не приняло решение по поводу мер относительно ведущей.

Ведущая «Вестей» на Камчатке не удержалась от смеха, зачитывая текст сюжета. В нём говорилось, что при индексации на 3% выплаты льготникам составят чуть более 1,5 тысячи рублей, из которых 900 рублей можно потратить на лекарства, 137 рублей вложить в путёвку в санаторий, а оставшуюся сумму израсходовать «на международный проезд к месту лечения и обратно». Засмеявшись на этом моменте, ведущая поинтересовалась, читали ли они написанный для неё текст. Она порадовалась, что читала текст не в «прямом эфире».

Анонимные источники в ВГТРК ранее заявили, что за подобное поведение ведущей и всей команде грозит увольнение. При этом больше всего они недоумевали по поводу сотрудника, который слил видео в Сеть.

