В камчатском ВГТРК прокомментировали смех ведущей в сюжете о мизерных льготах

Костылев заявил изданию «Подъём», что пока никто не наказан, и у него самого никаких предложений по наказанию для Александры нет.

«Мы знаем, кто выложил видео, но оставим это… Это наши проблемы. Разве наказание спасает от любых проблем?» - сказал он.

При этом один анонимный источник в ВГТРК заявил радиостанции «Говорит Москва», что за подробные «выкрутасы» всю команду регионального филиала могут уволить с «волчьим билетом». Другой собеседник радиостанции назвал реакцию ведущей естественной и больше раскритиковал тех, кто написал для сюжета такой текст и слил видео в Сеть.

Новикова расхохоталась, зачитывая текст к сюжету о повышении соцвыплат в регионе. С «прибавкой» льготы составят чуть больше 1,5 тысячи рублей, 900 из них можно будет потратить на лекарства. При этом составитель текста уточняет, что 137 рублей можно будет вложить в приобретение путёвки в санаторий, а оставшееся – «потратить на проезд на международном транспорте к месту лечения и обратно».

