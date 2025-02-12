Суд признал банкротом банк «Гарант-Инвест»
Столичный Арбитражный суд по заявлению Банка России признал банк «Гарант-Инвест» банкротом. Об этом сообщает РИА Новости.
Инстанция открыла конкурсное производство в отношении кредитной организации. Обязанности конкурсного управляющего будет выполнять «Агентство по страхованию вкладов».
Как отметил в суде представитель ЦБ, по итогам финансового обследования временной администрации была увеличена сумма недостатка имущества банка. При этом представитель администрации сообщил, что качество кредитного портфеля «Гарант-Инвеста» продолжает ухудшаться.
В декабре Центробанк отозвал у кредитной организации лицензию на банковские операции и профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru