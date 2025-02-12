Суд признал банкротом банк «Гарант-Инвест»

Столичный Арбитражный суд по заявлению Банка России признал банк «Гарант-Инвест» банкротом. Об этом сообщает РИА Новости.

Инстанция открыла конкурсное производство в отношении кредитной организации. Обязанности конкурсного управляющего будет выполнять «Агентство по страхованию вкладов».

Как отметил в суде представитель ЦБ, по итогам финансового обследования временной администрации была увеличена сумма недостатка имущества банка. При этом представитель администрации сообщил, что качество кредитного портфеля «Гарант-Инвеста» продолжает ухудшаться.

В декабре Центробанк отозвал у кредитной организации лицензию на банковские операции и профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг.

