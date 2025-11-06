Руководителям объяснили, как работать с зумерами

Соучредитель и коммерческий директор маркетплейса лицензионного контента Людмила Коломиченко отметила, что с зумерами надо работать осторожно и деликатно, «чтобы не спугнуть и дать возможность раскрыться». А основатель и генеральный директор сувенирной компании Ольга Первая считает, что следует акцент не на процессе, а на результате.

Предприниматель и маркетолог Кирилл Максимов, в свою очередь, советует искать «правильных зумеров». По его мнению, для этого нужно проверить их навыки посредством тестового задания, увидеть реальную заинтересованность кандидата, а также обратить внимание на впечатление, которое производит соискатель.

«Управление через чёткость, а не контроль. С зумерами работают методологии вроде SCRUM с короткими спринтами, жесткие KPI и прямая материальная мотивация», – добавил антикризисный управляющий Яков Юзва.

