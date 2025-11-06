Руководителям объяснили, как работать с зумерами
Главная трудность при работе с зумерами, то есть молодыми специалистами до 28–30 лет, связана с несоблюдением договоренностей, сроков и трудовых стандартов. Об этом «ФедералПресс» заявила операционный директор ИТ-компании София Панферова.
Соучредитель и коммерческий директор маркетплейса лицензионного контента Людмила Коломиченко отметила, что с зумерами надо работать осторожно и деликатно, «чтобы не спугнуть и дать возможность раскрыться». А основатель и генеральный директор сувенирной компании Ольга Первая считает, что следует акцент не на процессе, а на результате.
Предприниматель и маркетолог Кирилл Максимов, в свою очередь, советует искать «правильных зумеров». По его мнению, для этого нужно проверить их навыки посредством тестового задания, увидеть реальную заинтересованность кандидата, а также обратить внимание на впечатление, которое производит соискатель.
«Управление через чёткость, а не контроль. С зумерами работают методологии вроде SCRUM с короткими спринтами, жесткие KPI и прямая материальная мотивация», – добавил антикризисный управляющий Яков Юзва.
Ранее психиатр-нарколог Алексей Казанцев в беседе с «Радиоточкой НСН» осудил зумеров за «дуркинг» и самолечение.
