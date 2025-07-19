После приостановки движения через перегон под Ростовом отправили 10 поездов

В Ростовской области через перегон Лихая - Замчалово после приостановки движения из-за повреждения контактной сети в результате падения обломков БПЛА ВСУ отправили десять поездов. Об этом говорится в Telegram-канале РЖД.

По данным организации, в период восстановления контактной сети поезда пропускаются на тепловозной тяге. Глава РЖД Олег Белозеров взял под личный контроль ситуацию с восстановлением движения поездов в Ростовской области. К тому же для координации работы по ликвидации последствий в РЖД действует оперативный штаб.