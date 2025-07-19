После приостановки движения через перегон под Ростовом отправили 10 поездов
В Ростовской области через перегон Лихая - Замчалово после приостановки движения из-за повреждения контактной сети в результате падения обломков БПЛА ВСУ отправили десять поездов. Об этом говорится в Telegram-канале РЖД.
По данным организации, в период восстановления контактной сети поезда пропускаются на тепловозной тяге. Глава РЖД Олег Белозеров взял под личный контроль ситуацию с восстановлением движения поездов в Ростовской области. К тому же для координации работы по ликвидации последствий в РЖД действует оперативный штаб.
Отмечается, что для информирования пассажиров организовали горячую линию. Они смогут вернуть или переоформить билеты в кассах без удержания сборов и дополнительных плат в случае отказа от поездки.
До этого в РЖД объявили, что из-за падения обломков БПЛА задержали свыше 50 поездов в регионе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее RT сообщил, что в Ростовской области на станции Лихая в результате атаки дронов ВСУ были обесточены грузовой и пассажирский составы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru