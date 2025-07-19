Прилепин: Современным писателям нужна соцподдержка

В России современным писателям необходима социальная поддержка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой нас писателя, журналиста и политического деятеля Захара Прилепина.

Так он прокомментировал инициативу члена коллегии Минкультуры РФ и президента Российского книжного союза (РКС) Сергея Степашина о законодательном закреплении профессии писателя в стране для полноценной защиты авторов.

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Прилепин предложил, чтобы соцподдержка могла осуществляться «по западным образцам» и подразумевала в том числе возможность писателей преподавать в образовательных учреждениях, проводить лекции и выступать в библиотеках. При этом он подчеркнул, что такую идею следует продумать технически, юридически и концептуально.

«В нашей стране должна быть идеология и идеологи. Русские литераторы имеют все основания заниматься этой (идеологической – прим. НСН) работой», - заметил писатель.

Ранее в объединенной розничной сети «Читай-город - Буквоед» сообщили НСН, что в 2025 году в России продажи современной патриотической прозы выросли вдвое.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:ПисателиРоссияЗахар Прилепин

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