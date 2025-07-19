Прилепин: Современным писателям нужна соцподдержка

В России современным писателям необходима социальная поддержка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой нас писателя, журналиста и политического деятеля Захара Прилепина.

Так он прокомментировал инициативу члена коллегии Минкультуры РФ и президента Российского книжного союза (РКС) Сергея Степашина о законодательном закреплении профессии писателя в стране для полноценной защиты авторов.