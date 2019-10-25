Руководителем аппарата администрации Ялты назначена заммэра Сочи
Новым руководителем аппарата администрации города Ялта назначена Ирина Романец, которая последние 10 лет проработала заместителем мэра Сочи. Об этом сообщает Крымское информационное агентство.
Первый заместитель главы администрации Ялты Иван Имгрунт сообщил агентству, что с приходом Ирины ожидается внесение ряда корректив в работу администрации, в частности, по повышению ответственности служащих.
Также в администрации Ялты произошло еще несколько кадровых изменений. Новым помощником главы администрации по курированию санаторно-курортного направления назначен Максим Дворецкий, вопросами торговли будет заниматься Сергей Литвинов, а за рекламу будет отвечать Илья Козлов. По информации агентства, все вновь назначенные кадры в администрации ранее работали в Санкт-Петербурге.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов призвал крымчан принять участие в конкурсе «Лидеры России» и пообещал содействовать трудоустройству участникам, показавшим достойные результаты.
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