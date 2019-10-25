Руководителем аппарата администрации Ялты назначена заммэра Сочи

Также в администрации Ялты произошло еще несколько кадровых изменений. Новым помощником главы администрации по курированию санаторно-курортного направления назначен Максим Дворецкий, вопросами торговли будет заниматься Сергей Литвинов, а за рекламу будет отвечать Илья Козлов. По информации агентства, все вновь назначенные кадры в администрации ранее работали в Санкт-Петербурге.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов призвал крымчан принять участие в конкурсе «Лидеры России» и пообещал содействовать трудоустройству участникам, показавшим достойные результаты.

