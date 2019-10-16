Аксенов пообещал содействовать трудоустройству крымчан-участников конкурса «Лидеры России»

Глава Крыма Сергей Аксёнов призвал крымчан принять участие в конкурсе «Лидеры России» и пообещал содействовать трудоустройству участникам, показавшим достойные результаты. Об этом сообщает Крымское информационное агентство.

Аксенов подчеркнул заинтересованность государства и общества в грамотных руководителях, отметив, что конкурс является «трамплином для профессионального роста и самореализации».

Отмечается, что прием заявок на участие в конкурсе будет идти до 27 октября. Регистрация участников идет на сайте лидерыроссии.рф.

Ранее зампред правительства РФ Татьяна Голикова призвала россиян участвовать в конкурсе.







