Аксенов пообещал содействовать трудоустройству крымчан-участников конкурса «Лидеры России»
Глава Крыма Сергей Аксёнов призвал крымчан принять участие в конкурсе «Лидеры России» и пообещал содействовать трудоустройству участникам, показавшим достойные результаты. Об этом сообщает Крымское информационное агентство.
Аксенов подчеркнул заинтересованность государства и общества в грамотных руководителях, отметив, что конкурс является «трамплином для профессионального роста и самореализации».
Отмечается, что прием заявок на участие в конкурсе будет идти до 27 октября. Регистрация участников идет на сайте лидерыроссии.рф.
Ранее зампред правительства РФ Татьяна Голикова призвала россиян участвовать в конкурсе.
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