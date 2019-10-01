«Аксенов не устал». Сенатор о перезагрузке власти в Крыму

Член Совета Федерации РФ от Республики Крым Сергей Цеков в эфире НСН пояснил, что решение не связано с усталостью Сергея Аксенова – просто пришло время разделить полномочия.

«Надо помнить, что в 2014 году мы воссоединились с Россией в отсутствии коммуникаций как таковых. Так что надо было все начинать с нуля. В тот период было совершенно оправдано решение Аксенова, что вникать надо во все. Он и вникал. Знал все, что происходит в республике от коммунального хозяйства, здравоохранения до высшего образования. Формировалась команда, были проблемы, потому что украинское наследие в Крыму никуда не делось. В том числе, наследие чиновников, которые перетекли из украинской жизни в российскую», – рассказал российский сенатор.