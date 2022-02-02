Руководитель ковидного госпиталя рассказал об отличиях пациентов с «омикроном»

Госпитализированные с «омикроном» пациенты отличаются от попадавших в больницы с дельта-штаммом, а сама инфекция больше напоминает сезонный грипп. Об этом рассказал доктор медицинских наук, профессор, руководитель временного ковидного госпиталя при клинической больнице «РЖД-Медицина» имени Н.А. Семашко Заур Шугушев в интервью радио Sputnik.

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«Симптоматика пациентов все дальше и дальше стала уходить от нашего классического представления о коронавирусе. Теперь реже встречается потеря обоняния и потеря вкуса. Сейчас больше симптомов, как у обычных ОРВИ, то есть больше случаев боли в горле, ломоты в теле и так далее», – сообщил медик.

Как отметил Шугушев, «омикрон» по сравнению с «дельтой» реже приводит к госпитализации. При этом большинство госпитализированных сейчас пациентов находятся в среднетяжелом состоянии. Врач подчеркнул, что раньше из-за длительного самолечения россияне попадали в больницы в тяжелом состоянии; сейчас ситуация изменилась, так как люди более информированы и сознательнее относятся к своему здоровью.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Омикрон-штаммБольницыКоронавирус
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