Руководитель ковидного госпиталя рассказал об отличиях пациентов с «омикроном»

«Симптоматика пациентов все дальше и дальше стала уходить от нашего классического представления о коронавирусе. Теперь реже встречается потеря обоняния и потеря вкуса. Сейчас больше симптомов, как у обычных ОРВИ, то есть больше случаев боли в горле, ломоты в теле и так далее», – сообщил медик.

Как отметил Шугушев, «омикрон» по сравнению с «дельтой» реже приводит к госпитализации. При этом большинство госпитализированных сейчас пациентов находятся в среднетяжелом состоянии. Врач подчеркнул, что раньше из-за длительного самолечения россияне попадали в больницы в тяжелом состоянии; сейчас ситуация изменилась, так как люди более информированы и сознательнее относятся к своему здоровью.

