Заммэра Москвы Максим Ликсутов вылечился от COVID-19

Руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов вылечился от коронавирусной инфекции. Он рассказал, что получил несколько отрицательных тестов на COVID-19 и уже во вторник планирует приступить к работе, отмечает РИА Новости.

Напомним, заммэра сообщил, что получил положительный тест на коронавирус 10 октября. Несмотря на то, что его заболевание проходило бессимптомно, Ликсутов соблюдал самоизоляцию и работал из дома.

Руководитель столичного департамента транспорта подчеркнул, что коронавирусная инфекция очень опасна и может протекать совершенно по-разному. Он призвал всех не пренебрегайте средствами защиты и заботиться о здоровье близких и окружающих.

Дональд Трамп вылечился от COVID-19

Напомним, 5 октября стало известно, что народный артист СССР Юрий Башмет, у которого ранее была диагностирована коронавирусная инфекция, выписан из больницы. Об этом сообщили в пресс-службе Русского концертного агентства. Там уточнили, что дирижер и альтист продолжает восстанавливаться после болезни дома. Башмет чувствует себя хорошо и надеется, что «уже очень скоро сможет выйти на сцену и встретиться со слушателями».

О том, что народный артист СССР, дирижёр и альтист Юрий Башмет госпитализирован с коронавирусом стало известно 29 сентября. Об этом сообщили в Русском концертном агентстве.

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ФОТО: pixabay.com
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