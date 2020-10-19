Заммэра Москвы Максим Ликсутов вылечился от COVID-19

Руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов вылечился от коронавирусной инфекции. Он рассказал, что получил несколько отрицательных тестов на COVID-19 и уже во вторник планирует приступить к работе, отмечает РИА Новости.

Напомним, заммэра сообщил, что получил положительный тест на коронавирус 10 октября. Несмотря на то, что его заболевание проходило бессимптомно, Ликсутов соблюдал самоизоляцию и работал из дома.

Руководитель столичного департамента транспорта подчеркнул, что коронавирусная инфекция очень опасна и может протекать совершенно по-разному. Он призвал всех не пренебрегайте средствами защиты и заботиться о здоровье близких и окружающих.