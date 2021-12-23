Рудковская обратилась в полицию из-за статьи о болезни Гном Гномыча
Продюсер Яна Рудковская подала заявление в полицию на журналиста Starhit, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, светская львица назвала клеветой статью, где речь шла о её сыне Александре. Автор размышлял о его проблемах в развитии и социализации. Рудковская считает, что из-за этого материала у её сына, которого в семье называют Гном Гномыч, появилась психологическая травма.
«Он перестал посещать тренировки по фигурному катанию», - жалуется встревоженная мать.
Она уже наняла известного адвоката Александра Добровинского для защиты чести и достоинства. Для полной победы Рудковская вместе с мужем - известным фигуристом Евгением Плющенко - отправили ребёнка на судебно-психиатрическую экспертизу, где подтвердили отсутствие у него психического расстройства.
По поводу клеветы следственные органы возбудили уголовное дело. Автору публикации может грозить штраф в два миллиона рублей или наказание до двух лет лишения свободы.
Ранее танец Плющенко с Рудковской на самоизоляции взорвал соцсети.
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