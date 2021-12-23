Рудковская обратилась в полицию из-за статьи о болезни Гном Гномыча

«Он перестал посещать тренировки по фигурному катанию», - жалуется встревоженная мать.

Она уже наняла известного адвоката Александра Добровинского для защиты чести и достоинства. Для полной победы Рудковская вместе с мужем - известным фигуристом Евгением Плющенко - отправили ребёнка на судебно-психиатрическую экспертизу, где подтвердили отсутствие у него психического расстройства.

По поводу клеветы следственные органы возбудили уголовное дело. Автору публикации может грозить штраф в два миллиона рублей или наказание до двух лет лишения свободы.

Ранее танец Плющенко с Рудковской на самоизоляции взорвал соцсети.

