Сына фигуриста Плющенко начали травить дети из-за слухов о болезни
Продюсер и супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская пожаловалась, что дети начали избегать их сына Александра из-за слухов о его психическом расстройстве.
«Когда он выходит во двор, его дети объезжают на велосипедах. Ему говорят: "Саша, что у тебя со здоровьем? Не подходи к нам», - написала Рудковская в Instagram. Продюсер отметила, что детям «рот не закроешь» и они всего лишь транслируют то,что обсуждают на кухнях их родители.
В начале мая один издание StarHit сообщило, что 5-летний Александр Плющенко якобы страдает от психического расстройства. В ответ Евгений Плющенко назвал эту информацию клеветой и пообещал засудить авторов слуха.
Сама Рудковская подтвердила, что семья не только подаст в суд, но и обратится с заявлением в правоохранительные органы, пишут «Дни.ру».
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