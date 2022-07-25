«Ручной режим»: Вице-премьеры могут остаться без работы за провалы в высоких технологиях

Собеседник уверен, что с вице-премьерами, которые не справятся с новым фронтом работ, ничего не будет и судьба экс-главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина – красноречивый пример.

«Есть у нас космическая отрасль, где Россия за 10 лет упала просто на порядок. Сейчас она с большим отрывом от США и Китая занимает третье место. Рогозин хоть и отправлен в отставку, но получит новое назначение и никакой ответственности за отрицательные результаты не понесет. Вот красноречивый пример», - предположил Салин.

Экс-министр экономики Андрей Нечаев в беседе с НСН высказал иную точку зрения. Он полагает, что вице-премьеры могут остаться не у дел.

«Если не справятся, значит их снимут. В российской системе управления были несколько концепций. Было время, когда премьеру полагался всего один заместитель. Хотя преобладает точка зрения, что их должно быть много, как промежуточное звено между премьером и министрами, и они должны выполнять координирующую функцию», - сказал Нечаев.

Ранее вице-премьер Денис Мантуров заявил, что Россия откажется от рыночной промышленной политики. В частности, для обеспечения импорта критических комплектующих необходимо будет завершить создание новых кооперационных связей.

