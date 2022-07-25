«Ручной режим»: Вице-премьеры могут остаться без работы за провалы в высоких технологиях
Одного премьер-министра на кураторство высокотехнологичных отраслей не хватит, потому их распределили между вице-премьерами, сказал НСН политолог Павел Салин.
Закрепление персональной ответственности за вице-премьерами РФ по части развития высокотехнологичных отраслей - яркий пример ручного управления в системе, где чиновники даже после провала получают второй шанс, заявил политолог Павел Салин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Глава правительства Михаил Мишустин распределил между вице-премьерами высокотехнологические отрасли, которые они будут курировать. Сферы охватывают развитие высокоскоростного транспорта, разработок в области генетики, химической и биологической безопасности, атома, технологий ликвидации загрязнений природы, искусственного интеллекта и другое.
«Никаких интриг особых нет. В России уже давно существует система ручного управления. Тон задает президент Владимир Путин, а в рамках вертикали власти нижестоящие стилистику управления копируют. Чтобы колесики в российской государственной машине вращались, необходим персональный ручной контроль. В связи с санкционным давлением стало ясно, что Россия критически зависима от импорта высоких технологий, а значит этой отрасли нужно уделять контроль. Одного премьер-министра на все это не хватит, вот и закрепили направления за вице-премьерами. Как и в брежневской системе, если человек показал себя некомпетентным управленцем, то его переводят на другой участок работы. А вот если он показал себя нелояльным, но компетентным, тогда в отношении него примут жесткие меры. В системе ручного управления ценятся не компетентность, а лояльность и преданность», - сказал Салин.
Собеседник уверен, что с вице-премьерами, которые не справятся с новым фронтом работ, ничего не будет и судьба экс-главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина – красноречивый пример.
«Есть у нас космическая отрасль, где Россия за 10 лет упала просто на порядок. Сейчас она с большим отрывом от США и Китая занимает третье место. Рогозин хоть и отправлен в отставку, но получит новое назначение и никакой ответственности за отрицательные результаты не понесет. Вот красноречивый пример», - предположил Салин.
Экс-министр экономики Андрей Нечаев в беседе с НСН высказал иную точку зрения. Он полагает, что вице-премьеры могут остаться не у дел.
«Если не справятся, значит их снимут. В российской системе управления были несколько концепций. Было время, когда премьеру полагался всего один заместитель. Хотя преобладает точка зрения, что их должно быть много, как промежуточное звено между премьером и министрами, и они должны выполнять координирующую функцию», - сказал Нечаев.
Ранее вице-премьер Денис Мантуров заявил, что Россия откажется от рыночной промышленной политики. В частности, для обеспечения импорта критических комплектующих необходимо будет завершить создание новых кооперационных связей.
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