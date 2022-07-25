Мишустин поручил вице-премьерам курировать развитие значимых технологий
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распределил между своими заместителями обязанности по кураторству значимых технологий и поручил им держать новые направления на постоянном контроле, сообщает РИА Новости.
Так, первому вице-премьеру Андрею Белоусову поручено курировать технологии создания высокоскоростных транспортных средств и интеллектуальных систем управления. Зампредседателя правительства Виктория Абрамченко будет контролировать новые разработки для мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды, предотвращения ЧС.
Вице-премьеру Татьяне Голиковой поручено направление по ускоренному развитию генетических технологий, а также разработок в области химической и биологической безопасности. Заместитель главы правительства Денис Мантуров возглавит новые ракетно-космические технологии, мобильные сети пятого поколения, технологический и атомный надзор.
Вице-премьер Александр Новак будет курировать вопросы технологий атомной и водородной энергетики, а также декарбонизация промышленности и транспорта на основе природного газа. За технологии предотвращения и ликвидации загрязнений окружающей среды будет отвечать заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.
Вице-премьеру Дмитрию Чернышенко поручены такие направления, как искусственный интеллект, квантовые вычисления и коммуникационные интернет-решения, наноматериалы, программное обеспечение.
«Предстоит серьёзная и слаженная работа. От того, насколько эффективно вы справитесь с поставленными задачами, зависит то, как будет складываться ситуация в вверенных вам отраслях», — отметил Мишустин, добавив, что будет лично контролировать результаты.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Мантурова на пост вице-премьера — министра промышленности и торговли, сообщает RT.
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