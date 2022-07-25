Мишустин поручил вице-премьерам курировать развитие значимых технологий

Так, первому вице-премьеру Андрею Белоусову поручено курировать технологии создания высокоскоростных транспортных средств и интеллектуальных систем управления. Зампредседателя правительства Виктория Абрамченко будет контролировать новые разработки для мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды, предотвращения ЧС.

Вице-премьеру Татьяне Голиковой поручено направление по ускоренному развитию генетических технологий, а также разработок в области химической и биологической безопасности. Заместитель главы правительства Денис Мантуров возглавит новые ракетно-космические технологии, мобильные сети пятого поколения, технологический и атомный надзор.

Вице-премьер Александр Новак будет курировать вопросы технологий атомной и водородной энергетики, а также декарбонизация промышленности и транспорта на основе природного газа. За технологии предотвращения и ликвидации загрязнений окружающей среды будет отвечать заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

Вице-премьеру Дмитрию Чернышенко поручены такие направления, как искусственный интеллект, квантовые вычисления и коммуникационные интернет-решения, наноматериалы, программное обеспечение.

«Предстоит серьёзная и слаженная работа. От того, насколько эффективно вы справитесь с поставленными задачами, зависит то, как будет складываться ситуация в вверенных вам отраслях», — отметил Мишустин, добавив, что будет лично контролировать результаты.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Мантурова на пост вице-премьера — министра промышленности и торговли, сообщает RT.