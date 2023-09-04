«Рублевка на продажу»: СВО гонит вверх цены на загородную недвижимость
Ирина Радченко заявила в эфире НСН, что спрос в регионах бьет рекорды – люди вкладывают заработанные на СВО деньги в недвижимость. Исключением стала Москва, которая больше не привлекает «элитных» покупателей.
Спецоперация внесла коррективы в цены на загородную недвижимость, заявила вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в интервью НСН. По ее словам, в регионах фиксируется «колоссальный спрос», так как граждане готовы вложить средства, которые получили на службе.
Спрос на загородную недвижимость в Подмосковье по итогам лета 2023 года сократился на 4,4% год к году, подсчитали в «Авито Недвижимости». В отрасли говорят о снижении интереса покупателей к такому формату недвижимости на 10-20%. Радченко подтвердила эту столичную тенденцию и объяснила, чем Москва в этом плане отличается от других регионов.
«В Подмосковье ценники такие, что большинство людей просто не вписываются. Основной контингент, люди, которые поддерживали спрос, либо уехали, либо живут на две страны давно. Загородная недвижимость в Подмосковье – это все-таки элитный сегмент, это покупка второго дома фактически. Этот «слой» мог себе позволить жить не в городе и ничего не делать. Сейчас вся Рублевка, каждый второй дом на продажу выставляется», - отметила она.
По ее словам, в целом по стране спрос на загородную недвижимость бьет все рекорды, так как граждане ищут, куда вложить заработанные в рамках СВО деньги.
«В целом по стране спрос на загородную недвижимость бьет все рекорды, Москва – это совсем другое. По регионам спрос колоссальный, деньги, которые выделяются на поддержку сельской ипотеки, разбираются очень быстро. В регионах спрос такой, что банки планируют расширять кредитные программы. Цены в регионах тоже растут, на это влияет спецоперация. Есть люди, которые возвращаются с СВО, они получили очень большие деньги по их меркам и готовы приобрести что-то, это миллионы рублей, если год отслужить. Они покупают дома и участки. Для отдельных регионов это значимый фактор, который гонит цены вверх», - объяснила собеседница НСН.
Ранее эксперт по недвижимости, риелтор Олег Бендриков заявил, что осень – это самое лучшее время для приобретения дачного участка. По его словам, пик спроса на загородные участки и дома связан с началом весны и лета, а уже осенью цены на дачи начинают стремительно падать, передает Telegrаm-канал «Радиоточка НСН».
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