Миронов призвал олигархов «скинуться» на спецоперацию
Лидер партии «Справедливая Россия – За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов призвал отечественных олигархов сделать доброе дело, сообщает РИА Новости.
Парламентарий предложил им «скинуться» на специальную военную операцию. По его словам, состояния богатейших граждан растут ускоренными темпами, при том, что происходит стагнация экономики. Он назвал эту ситуацию неприличной и вызывающей.
«Призываю олигархов помочь России и, сделав доброе дело, скинуться на СВО», - сказал Миронов.
Депутат считает, что разумнее собраться и подумать, как помочь России.
Ранее депутаты КПРФ назвали увеличение числа российских миллиардеров отражением проблем в экономической политике страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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