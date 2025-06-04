Миронов призвал олигархов «скинуться» на спецоперацию

Лидер партии «Справедливая Россия – За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов призвал отечественных олигархов сделать доброе дело, сообщает РИА Новости.

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Парламентарий предложил им «скинуться» на специальную военную операцию. По его словам, состояния богатейших граждан растут ускоренными темпами, при том, что происходит стагнация экономики. Он назвал эту ситуацию неприличной и вызывающей.

«Призываю олигархов помочь России и, сделав доброе дело, скинуться на СВО», - сказал Миронов.

Депутат считает, что разумнее собраться и подумать, как помочь России.

Ранее депутаты КПРФ назвали увеличение числа российских миллиардеров отражением проблем в экономической политике страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:ОлигархиСпецоперацияГосдумаСергей Миронов

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