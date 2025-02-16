Рубио заявил, что обсудил с Лавровым функционирование посольств США и РФ
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в ходе контактов с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обсуждал функционирование американского и российского посольств. Об этом сообщают РИА Новости.
Как заявил Рубио, для обсуждения мирного урегулирования ситуации вокруг Украины необходимы нормально функционирующие посольства в Москве и Вашингтоне. По его словам, диалог на уровне министров по этой теме является абсолютно естественным.
Госсекретарь отметил, что американское посольство в Москве сталкивается с серьезными трудностями в своей работе. В свою очередь, Лавров также выразил озабоченность условиями функционирования российских дипломатических миссий в США.
Рубио подчеркнул, что этот разговор стал для него первым контактом с главой российского МИДа и возможностью познакомиться с ним.
12 февраля президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Кроме того, Путин пригласил Трампа в Москву, напоминает НСН.
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