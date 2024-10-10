Путин освободил Антонова от должности посла России в США

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Анатолия Антонова от должности посла в Соединённых Штатах Америки. Дипломат также освобожден от обязанностей постоянного наблюдателя РФ при Организации американских государств в Вашингтоне.

Информация о завершении Антоновым работы в Вашингтоне появилась 5 октября. Сам он днём ранее заявил, что дипломатическим сотрудникам РФ в США и ему лично угрожают физической расправой.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в Кремле подчеркнули, что возвращение посла РФ в Москву не означает понижение уровня дипломатических отношений между Москвой и Вашингтоном. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, новый руководитель посольства в США будет «своевременно назначен».

