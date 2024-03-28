СМИ: Россияне стали жаловаться на укусы клещей в марте

По его данным, растет число обращений к врачам из-за укусов этих представителей членистоногих в Санкт-Петербурге и еще 21 регионе страны. Как отмечается, в Калининградской области зафиксировано более 60 случаев, а в Крыму и Ростовской области около 40.

Медики призывают население пройти вакцинацию, чтобы обезопасить себя от заболеваний распространяемых клещами. Если не сделать этого возникает риск быть инфицированным такой опасной инфекцией, как клещевой энцефалит. Она поражает головной и спиной мозг и зачастую приводит к смерти, если вовремя не обратиться к врачу.

Ранее Роспотребнадзор назвал Измайловский парк и Сокольники в Москве опасными из-за клещей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

