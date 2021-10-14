РПЦ заявила о цифровизации религии

Церковные таинства должны происходить при личном присутствии человека в храме, однако цифровизация всё же глубоко внедрилась в жизнь церкви. Об этом на пресс-конференции заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

Лейгода отметил, что церковь не запрещает цифровые технологии, однако обряды и таинства невозможно провести онлайн. При этом во «внебогослужебной жизни» деятели церкви применяли технологии и намерены использовать их в дальнейшем.

«То, что нравственно недопустимо, нравственно недопустимо везде. В цифре, в аналоговом пространстве, в ламповом, как угодно его назовите - здесь нет специальных правил», - передает слова Лейгоды РИА Новости.

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, исполнительный директор Гиппократовского медицинского форума Иерей Федор Лукьянов ранее в ходе пресс-конференции НСН призвал позволить женщинам хоронить недоношенных детей, рожденных до 22 недели.

