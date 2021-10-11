Право на смерть до жизни: В Госдуме и РПЦ призвали не считать нерождённых детей биомусором

В Госдуме призвали защитить права и свободы человека еще до его рождения. Такую инициативу в пресс-центре НСН озвучила депутат, член комитета по вопросам семьи, женщин и детей, участница Гиппократовского медицинского форума Инга Юмашева.

«Многие здравомыслящие государства пришли к единственно возможному способу – это именно проведение политики ужесточения законодательства в рассматриваемой сфере. Российской общество проголосовало за поправки в Конституцию, которые гласят, что дети – это важнейший приоритет государственной политики. Сейчас назрела потребность реформирования законодательства в этой сфере. Нам необходимо защищать права и свободы человека, еще не появившегося на свет на пренатальной стадии. Человек и ребенок – это не биомусор», - подчеркнула парламентарий.

Ранее в Москве было возбуждено уголовное дело после гибели недоношенного ребенка, тело которого в городской больнице №24 отказались выдать родителям для погребения. О трагедии рассказала в пресс-центре НСН Мария Костреба.