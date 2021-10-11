Право на смерть до жизни: В Госдуме и РПЦ призвали не считать нерождённых детей биомусором
Гости пресс-центра НСН заявили о необходимости законодательной защиты прав человека еще до его рождения.
В Госдуме призвали защитить права и свободы человека еще до его рождения. Такую инициативу в пресс-центре НСН озвучила депутат, член комитета по вопросам семьи, женщин и детей, участница Гиппократовского медицинского форума Инга Юмашева.
«Многие здравомыслящие государства пришли к единственно возможному способу – это именно проведение политики ужесточения законодательства в рассматриваемой сфере. Российской общество проголосовало за поправки в Конституцию, которые гласят, что дети – это важнейший приоритет государственной политики. Сейчас назрела потребность реформирования законодательства в этой сфере. Нам необходимо защищать права и свободы человека, еще не появившегося на свет на пренатальной стадии. Человек и ребенок – это не биомусор», - подчеркнула парламентарий.
Ранее в Москве было возбуждено уголовное дело после гибели недоношенного ребенка, тело которого в городской больнице №24 отказались выдать родителям для погребения. О трагедии рассказала в пресс-центре НСН Мария Костреба.
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, исполнительный директор Гиппократовского медицинского форума Иерей Федор Лукьянов призвал на пресс-конференции НСН прекратить бесчеловечные практики:
«Женщина вынашивает ребенка, а не биоотходы. Межсоборное присутствие одобрило проект документа «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия», который планируется вынести на обсуждение Архиерейского собора РПЦ. Этот документ четко указывает на позицию церкви в отношении жизни ребенка. С того момента, как зарождается организм, бессмертная душа находится в человека, и церковь признает человеком ребенка с момента зачатия. Мы призываем врачебное сообщество выступить с единых позиций за внесение соответствующих изменений в законодательство».
Законодатели столицы РФ готовы внести законопроект для решения ситуаций с захоронением нерожденных детей, заявил в свою очередь на пресс-конференции НСН депутат Мосгордумы Магомет Яндиев.
«Этот вопрос в обществе табуирован настолько, что люди боятся об этом вообще говорить. Наше общество в немалой степени пассивное, людей растормошить очень сложно. Они будут охотно говорить гадости. Мы подготовили законопроект для внесения в Мосгордуму, но для этого нужен повод, которым может стать ситуация в семье Марии Костребы, именем который можно даже назвать такой документ», - отметил Яндиев.
Пока же в России нет ни одного места, где женщина может должным образом проститься с нерожденным ребенком, подчеркнула в пресс-центре НСН правозащитник, журналист Екатерина Сажнева:
«Женщинам просто говорят, что так положено. У нас не только дети не считаются субъектами права до родов, у нас даже женщины иногда во время родов выводятся, по сути, из категории людей. К ним относятся так: «молчи, ты не имеешь права ничего указывать», женщин не слышат».
Мария Костреба рассказала, что во время беременности неоднократно проходила УЗИ, данные которого подтверждают, что к моменту родов срок вынашивания превышал 22 недели, то есть ребенка необходимо было попытаться спасти. Однако в информационную систему больницы были внесены другие сведения.
Также женщина обратилась в ряд инстанций с жалобой на то, что несмотря на просьбы семьи, ей не выдали тело для погребения, сообщив, что оно сожжено в качестве медицинских отходов.
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