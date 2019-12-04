РПЦ выступила против закона о домашнем насилии
Русская православная церковь (РПЦ) выступила против принятия закона о семейном насилии. Патриаршая комиссия по делам семьи выступила с заявлением, что в случае вступления документа в силу, права граждан будут ущемлены. Кроме того, закон уничтожит семейные ценности, сообщает Ura.ru.
На сайте патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства речь также идет и об основном опасении церкви. Предполагается, что из-за принятия закона обычное человеческое поведение начнет расцениваться, как бытовое насилие.
Патриаршая комиссия уточняет, что законопроект создает условия для разжигания внутрисемейных конфликтов. Кроме того, в случае его вступления в силу, любой сможет воспользоваться «профилактикой насилия» против своих близких. Сомнения у представителей церкви вызвала также правдивость статистики о количестве женщин, убитых собственными мужьями.
Ранее депутат Госдумы РФ Виталий Милонов в эфире НСН призвал разработать другой закон, касающийся профилактики домашнего насилия. При этом, считает парламентарий, работа над ним должна вестись совместно с правоохранительными органами.
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