РПЦ выступила против закона о домашнем насилии

На сайте патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства речь также идет и об основном опасении церкви. Предполагается, что из-за принятия закона обычное человеческое поведение начнет расцениваться, как бытовое насилие.

Патриаршая комиссия уточняет, что законопроект создает условия для разжигания внутрисемейных конфликтов. Кроме того, в случае его вступления в силу, любой сможет воспользоваться «профилактикой насилия» против своих близких. Сомнения у представителей церкви вызвала также правдивость статистики о количестве женщин, убитых собственными мужьями.

Ранее депутат Госдумы РФ Виталий Милонов в эфире НСН призвал разработать другой закон, касающийся профилактики домашнего насилия. При этом, считает парламентарий, работа над ним должна вестись совместно с правоохранительными органами.



